Serie B, Bari sconfitto 1-2: la Cremonese ritorna a sorridere e va momentaneamente seconda. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 1-2 l’anticipo della 32esima giornata di Serie B tra Bari e Cremonese. Dopo due sconfitte di fila i grigiorossi tornano al successo e vanno momentaneamente al secondo posto, riprendendo dunque l’assalto alla promozione. Gli uomini di Stroppa espugnano il San Nicola grazie all’autogol di Maiello nel primo tempo e alla rete di Collocolo nella ripresa. Ai biancorossi non basta il sigillo di Edjouma nei minuti finali per scacciare la crisi e per allontanarsi dalla zona retrocessione.

CLASSIFICA

Parma 65

Cremonese 59

Como 58

Venezia 57

Cremonese 56

Catanzaro 52

Palermo 49

Sampdoria 43

Brescia 42

Pisa 40

Reggiana 40

Cittadella 39

Sudtirol 38

Modena 38

Bari 35

Cosenza 34

Ternana 32

Ascoli 31

Spezia 31

Feralpisalò 30

Lecco 22