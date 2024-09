Serie B: Balata pensa alla riforma. I punti del programma

Mauro Balata lavora ad una riforma della Serie B. Secondo quanto riferito da ‘Il Sole 24 Ore’ il primo obiettivo è quello di difendere l’attuale format a 20 squadre del campionato. Inoltre si lavora alla stabilità della competizione, la sostenibilità e la pianificazione economica e finanziaria, attirando nel campionato un numero maggiore di talenti, aumentando la globalizzazione del format LNPB dentro e fuori dal campo.

L’idea è anche quella di trasformata la Serie B in una palestra di talenti con una riduzione dell’impatto economico per i club età media massima 25 anni. L’obiettivo è di introdurre un numero minimo in rosa e requisiti di minutaggio minimo per gli Under. La Lega si propone di promuovere sgravi fiscali e contributivi per i giovani talenti in linea con i contratti di apprendistato. Infine Balata punta ad un adeguamento delle percentuali di distribuzione della ripartizione dei diritti tv, la promozione di una collocazione sistemica tra leghe professionistiche e fra seconde leghe europee e l’introduzioni di commissioni tecniche sui principali aspetti della Lega B.