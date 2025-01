Serie B 2024/25: ufficializzate le date per playoff e playout

La Lega Serie B ha reso note le date ufficiali per la fase finale della stagione 2024/25, che si concluderà con l’assegnazione dell’ultimo posto per la promozione in Serie A e la lotta per evitare la retrocessione in Serie C.

Playoff: si parte il 15 maggio

La corsa alla promozione avrà inizio con il turno preliminare in gara unica:

Giovedì 15 maggio 2025: 6ª classificata vs 7ª classificata

Venerdì 16 maggio 2025: 5ª classificata vs 8ª classificata

Le semifinali, invece, si disputeranno con formula andata e ritorno:

Andata

Lunedì 19 maggio 2025: Vincente 6ª/7ª vs 3ª classificata

Martedì 20 maggio 2025: Vincente 5ª/8ª vs 4ª classificata

Ritorno

Venerdì 23 maggio 2025: 3ª classificata vs Vincente 6ª/7ª

Sabato 24 maggio 2025: 4ª classificata vs Vincente 5ª/8ª

La finale, decisiva per il salto di categoria, si giocherà con sfide di andata e ritorno:

Andata: Giovedì 29 maggio 2025

Ritorno: Domenica 1° giugno 2025

Playout: salvezza in due gare

Per evitare la retrocessione, le squadre classificate al 16° e al 17° posto si affronteranno in due match:

Andata: Sabato 17 maggio 2025 (17ª vs 16ª)

Ritorno: Giovedì 22 maggio 2025 (16ª vs 17ª)