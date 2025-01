Serie A: Venezia ed Empoli si dividono la posta, il match termina 1-1. La classifica aggiornata

Ritorna in campo la Serie A, con il primo turno del 2025. Allo Stadio Pier Luigi Penzo, si affrontano Venezia ed Empoli, per il match valevole per la 21^ giornata del campionato cadetto. Entrambe sono reduci da una sconfitta nel turno precedente, con il Venezia che cerca una vittoria per cercare di venir via dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Situazione delicata, ma più tranquilla, quella degli ospiti, con gli uomini di Zanetti fermi al 12^ posto. Nella prima frazione, la sbloccano i padroni di casa grazie ad un regalo di Devis Vasquez: rinvio addosso a Pohjanphalo e palla in rete. A rimettere tutto in equilibrio è la rete di Esposito al 32′. Nella ripresa cambia ben poco il tema della gara, la gestione della sfera passa da un lato all’altro del campo con la gara in totale equilibrio.

CLASSIFICA

Atalanta – 41 punti

Napoli – 41 punti

Inter – 40 punti*

Lazio – 35 punti

Fiorentina – 32 punti*

Juventus – 32 punti

Bologna – 28 punti

Milan – 27 punti

Udinese – 24 punti

Torino – 20 punti

Roma – 20 punti

Empoli – 20 punti

Genoa – 19 punti

Parma – 18 punti

Como – 18 punti

Verona – 18 punti

Lecce – 16 punti

Cagliari – 14 punti

Venezia – 14 punti

Monza – 10 punti

* Una partita in meno