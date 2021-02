I soldi derivanti dalla cessione dei diritti TV e dal possibile ingresso dei fondi fanno gola alle squadre di Serie A se è vero, come riportato da Il Secolo XIX, che delle attuali società del campionato italiano, solo in otto hanno chiuso in attivo il bilancio 2019/2020: Napoli (29 milioni), Atalanta (26,5), Genoa (10,2). Spezia (3,1), Sassuolo, Lazio, Udinese e Verona.

Per tutte le altre squadre, il quadro economico è preoccupante. Due big in pesante rosso: la Roma per 204 milioni, la Juventus di quasi 90. Il Milan ha registrato perdite per 146 milioni, Inter a -48, pesante per la Fiorentina -27 e il Bologna a -21. Discorso identico anche per Torino, Benevento e Sampdoria, comprese tra i -14 e i -13.