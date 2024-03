Serie A: pari pirotecnico all'”Allianz Stadium”, Juventus-Atalanta termina 2-2. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Juventus e Atalanta. All’Allianz Stadium va in scena una gara spettacolare e con tante reti. Gli ospiti passano in vantaggio con Koopmeiners che ha portato in vantaggio la Dea al 35′ del primo tempo, ma nella ripresa Cambiaso (66′) e Milik (71′) hanno firmato il sorpasso dei bianconeri. Poi nuovamente Koopmeiners al al 75′ firma il 2-2 finale.

Il risultato finale e la classifica aggiornata:

Juventus-Atalanta 2-2 (Koopmeiners 35, 75′; Cambiaso 66′; MIlil 71′)

CLASSIFICA

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 44

Fiorentina 42

Lazio 40

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Cagliari 26

Hellas Verona 26

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14