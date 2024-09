Serie A: Monza e Inter si dividono la posta, il match termina 1-1. La classifica aggiornata

Termina il primo tempo del match di Serie A tra Monza e Inter. Gara equilibrata nei primi 45′ con l’Inter che prova a sbilanciarsi offensivamente senza però concretizzare. Il Monza si difende per poi provare a ripartire in contropiede. Poche occasioni da gol, per un match che all’intervallo scivola sullo 0-0. Nella ripresa la sblocca il Monza con la rete di Mota all’81’. L’Inter la riprende all’88’ con Dumfries.

CLASSIFICA

Napoli 9

Juventus 8

Torino 8

Inter 8

Udinese 7*

Verona 6*

Empoli 6

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5

Lazio 4*

Parma 4*

Lecce 4

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 3

Cagliari 2

Como 2

Venezia 1