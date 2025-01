Serie A, Lucca e compagni sbattono contro Montipò: Verona-Udinese termina a reti inviolate. La classifica aggiornata

Verona e Udinese si dividono la posta in palio. Allo stadio “Bentegodi” termina a reti inviolate il match della 19esima giornata di Serie A, con le due squadre protagoniste di un match a due volti. Se nella prima frazione di gioco sono mancate le emozioni, nella ripresa entrambe le formazioni hanno provato a sbloccare la gara, con i portieri protagonisti. Le migliori parate, però, le compie Lorenzo Montipò, il quale si supera due volte su due conclusioni di Lorenzo Lucca che, diffidato e ammonito nel primo tempo, salterà l’Atalanta. Al 71′ la gara rischia di prendere una svolta a favore dei bianconeri per via del cartellino rosso rimediato da Serdar, ma l’estremo difensore dei padroni di casa nega a Thauvin la gioia del gol e poi, nei minuti finali, si aiuta con la traversa per impedire ad Atta di realizzare la rete dello 0-1. La partita si conclude dunque sul punteggio di 0 a 0: l’Udinese fallisce l’opportunità di agganciare momentaneamente il Milan, mentre il Verona muove di poco la propria classifica.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 44 punti

Atalanta – 41 punti

Inter – 40 punti

Lazio – 35 punti

Juventus – 32 punti

Fiorentina – 32 punti

Bologna – 28 punti

Milan – 27 punti

Udinese – 25 punti

Roma – 20 punti

Torino – 20 punti

Empoli – 20 punti

Genoa – 19 punti

Verona – 19 punti

Parma – 18 punti

Como – 18 punti

Lecce – 16 punti

Cagliari – 14 punti

Venezia – 14 punti

Monza – 10 punti