Emergono alcune novità sulla ripresa del campionato e sugli orari che dovrebbero avere le gare fissate nel prossimo calendario. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, la Lega serie A ha previsto tre fasce orarie in cui far svolgere le parite, anche per venire incontro alle tv. Alla ripresa del campionato, le partite dovrebbero disputarsi alle ore 16,30, 18,45 e 21.