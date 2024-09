Serie A, Inter-Milan: l’omaggio di San Siro a Schillaci

Arriva anche da San Siro l’omaggio a Totò Schillaci. L’ex bomber palermitano, è venuto a mancare nei giorni passati e la FIGC ha deciso di dedicare, nei campi di calcio italiani, un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio delle varie gare in memoria della sua scomparsa.

San Siro ha omaggiato Schillaci anche con una grafica esposta sui monitor dello stadio. Di seguito una clip:

The sound of silence at San Siro for Totò Schillaci#InterMilan pic.twitter.com/XHLEm698Kt

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 22, 2024