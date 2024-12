Serie A: il vantaggio di Thauvin illude l’Udinese. Il Napoli vince 3 a 1 e consolida il secondo posto. La classifica aggiornata

Il Napoli trionfa 3 a 1 in casa dell’Udinese e risponde al successo dell’Atalanta di oggi pomeriggio a Cagliari. I partenopei, i quali sono andati in svantaggio nel primo tempo per via della rete di Thauvin, che non sbaglia sulla ribattuta del rigore da lui sbagliato, reagiscono nella ripresa e si riscattano dopo il ko interno contro la Lazio. Il gol di Lukaku, l’autogol di Giannetti sulla conclusione di Neres e la rete di Anguissa, permettono dunque agli uomini di Antonio Conte di blindare momentaneamente il secondo posto a quota 35 punti, mantenendo così le distanze con i bergamaschi di sole due lunghezze.

CLASSIFICA

Atalanta – 37*

Napoli – 35*

Inter – 31**

Fiorentina – 31**

Lazio – 31

Juventus – 27

Milan – 22**

Bologna – 22**

Udinese – 20*

Empoli – 19*

Torino – 19*

Roma – 16

Parma – 15

Genoa – 15

Cagliari – 14*

Lecce – 13

Como – 12

Verona – 11

Monza – 10

Venezia – 9

*Una partita in più

** Due partite in meno