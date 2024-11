Serie A: il Milan cala il tris all’Empoli, a San Siro finisce 3-0. La classifica aggiornata

Il Milan trionfa al Meazza con una vittoria netta contro l’Empoli, chiudendo la partita sul 3-0 grazie a una prestazione convincente e dominando gran parte del match. Una sfida che ha messo in evidenza la qualità dei rossoneri, in grado di gestire con maturità il possesso palla e creare occasioni pericolose, lasciando poche possibilità agli ospiti.

Il dominio del Milan e la firma di Reijnders

La gara inizia con un Milan subito aggressivo e determinato. Al 19’, Alvaro Morata apre le marcature, sfruttando un rimpallo favorevole e depositando il pallone in rete con un preciso diagonale. L’Empoli fatica a reagire e subisce il ritmo dei padroni di casa, che continuano a creare pericoli.

Il raddoppio arriva al 44’, ancora con una firma importante: Tijjani Reijnders si fa trovare pronto su una respinta corta, piazzando il pallone all’angolino basso. La rete del centrocampista olandese sottolinea la qualità offensiva del Milan, che sembra avere il controllo totale della gara.

Nella ripresa, il copione non cambia. Il Milan mantiene il possesso e lavora con pazienza per cercare il varco giusto. L’Empoli, dal canto suo, cerca di accorciare le distanze ma non riesce a concretizzare. Al 69’, Reijnders chiude definitivamente i conti, segnando la sua doppietta personale con un tiro preciso che non lascia scampo al portiere ospite.

Empoli generoso, ma impreciso

Nonostante il risultato, l’Empoli non rinuncia a giocare, provando a costruire azioni interessanti, soprattutto con Cacace e Maleh, ma le conclusioni si rivelano imprecise. Sebastiano Esposito spreca un’occasione clamorosa al 73’, mandando alto da posizione favorevole, simbolo di una serata storta per l’attacco empolese.

Ecco la classifica aggiornata

Napoli – 29

Atalanta – 28

Inter – 28

Fiorentina – 28

Lazio – 28

Juventus – 25

Milan – 22

Bologna – 18

Udinese – 17

Empoli – 16

Torino – 15

Cagliari – 14

Roma – 13

Parma – 12

Lecce – 12

Verona – 12

Genoa – 11

Como – 11

Monza – 10

Venezia – 8