Serie A: il Cagliari esulta in casa, Verona battuto 1-0. La classifica aggiornata

Il Cagliari conquista tre punti fondamentali nella sfida contro il Verona, imponendosi per 1-0 grazie al gol decisivo di Roberto Piccoli al 75’. Una partita equilibrata e ricca di episodi ha premiato la squadra sarda, che ha mostrato maggiore incisività nei momenti chiave del match.

Dopo un primo tempo in cui le occasioni non sono mancate da entrambe le parti, con Lazovic e Luvumbo vicini al gol, è nella ripresa che il Cagliari ha trovato il colpo vincente. Al 75′, Mattia Felici ha servito un ottimo assist per Piccoli, che non ha sbagliato, infilando il pallone nell’angolino basso e sbloccando il risultato.

Nel finale, il Verona ha provato a reagire, ma la difesa del Cagliari ha retto bene, con un’ottima prestazione del portiere Alen Sherri, che ha mantenuto la porta inviolata.

Questa vittoria consente al Cagliari di respirare in classifica, mentre il Verona dovrà ripensare a una partita in cui ha sprecato diverse occasioni, soprattutto con Lazovic e Obert. Un match intenso, deciso dalla maggiore concretezza dei sardi.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 29

Atalanta – 28

Inter – 28

Fiorentina – 28

Lazio – 28

Juventus – 25

Milan – 19

Bologna – 18

Udinese – 17

Empoli – 16

Torino – 15

Cagliari – 14

Roma – 13

Parma – 12

Lecce – 12

Verona – 12

Genoa – 11

Como – 10

Monza – 9

Venezia – 8