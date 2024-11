Serie A: Genoa e Cagliari si dividono la posta, al Ferraris termina 2-2. La classifica aggiornata

Termina il match tra Genoa e Cagliari. L’equilibrio del match si rompe immediatamente. All’8′ il direttore di gara assegna un calcio di rigore per il Cagliari: Marin si assume la responsabilità insaccando in rete. Il Genoa, però, ha una reazione immediata e al 12′ Frendrup realizza il gol del pari. Sono i padroni di casa a prendere sempre più campo ma non riuscendo a trovare la via del raddoppio. Nella ripresa immediatamente Miretti al 56′ riporta avanti i suoi. Il Cagliari non muore mai e Piccoli all’86’ realizza la rete del definitivo 2-2.

CLASSIFICA

Atalanta 28

Inter 28

Napoli 26

Fiorentina 25

Lazio 25

Juventus 25

Milan 19

Bologna 18

Udinese 16

Empoli 15

Torino 14

Roma 13

Parma 12

Verona 12

Cagliari 11

Genoa 11

Como 10

Lecce 9

Monza 8

Venezia 8