Serie A: Frattesi prima e Lautaro poi, l’Inter è avanti 0-2 al ‘Via Del Mare’ all’intervallo

Termina il primo tempo della sfida di Serie A tra Lecce ed Inter. Fin dai primissimi minuti di gara, i nerazzurri si spingono in avanti alla ricerca del gol che sblocchi immediatamente il match. Al 6′ minuto arriva il gol di Frattesi: Thuram salta Baschirotto, palla in mezzo per il centrocampista che può solo spingere in porta. Sfiora il pari Dorgu: mancino ad incrociare che prende uno strano rimbalzo e per poco non beffa Sommer. AL 39′ ancora l’Inter a trovare la via della rete: Lautaro è bravo a concretizzare l’ottima occasione a favore. All’intervallo è avanti l’Inter 0-2.

Continue Reading