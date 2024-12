Serie A: a Dele-Bashiru risponde Brescianini, Lazio-Atalanta termina 1 a 1. La classifica aggiornata

Una partita all’altezza delle loro posizioni in classifica: Lazio e Atalanta pareggiano 1 a 1 nel match della 18esima giornata di Serie A regalando una prestazione molto intensa ai tifosi presenti all’Olimpico. Le due squadre si dividono un tempo a testa. Infatti, i biancocelesti avevano chiuso meritatamente in vantaggio la prima frazione di gioco grazie alla rete di Dele-Bashiru, innescato da un bellissimo filtrante di Rovella. Gli uomini di Baroni rientrano negli spogliatoi con qualche rimpianto, in quanto creano di più e colpiscono pure un palo a inizio gara con Guendouzi. Nella ripresa, però, è la formazione di Gasperini a fare la partita, avvicinandosi molte volte tra le parti di Provedel. Dopo un palo colpito sugli sviluppi di un calcio piazzato, l’Atalanta trova il pari nei minuti finali grazie ad un’azione pregiata che coinvolge Zaniolo, Lookman e Brescianini, con quest’ultimo che deve solo appoggiare in rete il pallone del definitivo 1 a 1. Con questo pareggio i bergamaschi restano primi ma a +1 sull’Inter e con una gara in più, mentre la Lazio prende un punto e resta al quarto posto.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Atalanta 41*

Inter – 40 punti

Napoli – 38 punti

Lazio – 35 punti*

Fiorentina – 31 punti**

Juventus – 31 punti

Bologna – 28 punti**

Milan – 26 punti**

Udinese – 23 punti

Roma – 19 punti

Torino – 19 punti

Empoli – 19 punti*

Genoa – 19 punti*

Parma – 18 punti*

Lecce – 16 punti

Como – 15 punti

Verona – 15 punti

Cagliari – 14 punti*

Venezia – 13 punti

Monza – 10 punti*

*Una partita in più

** Due partite in meno