«Se nel momento in cui ripartiranno gli allenamenti collettivi venisse fuori qualche caso di positività bisognerebbe di nuovo fermarsi. Sarebbe un disastro. Permane una situazione di incertezza. La B a 40 squadra? Non è un’idea sbagliata ma servirebbero altri contenuti». Queste le parole del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, rilasciate ai microfoni di “Rete 8” in merito alla ripresa dei campionati.