Se ne va De Zerbi, me ne vado pure io: lascia il Brighton e va… al Milan | Primo colpo dell’era Fonseca

Se ne va insieme a De Zerbi e passa al Milan. Il giocatore è pronto a lasciare la Premier League per la Serie A: sorride Fonseca.

De Zerbi ha detto addio al Brighton e adesso cerca una nuova squadra. Difficile l’approdo del tecnico in Serie A, vista la clausola rescissoria e anche le disponibilità dei top club italiani, il tecnico italiano al momento rimane senza panchina ma potrebbe portare via dalla città costiera anche alcuni calciatori importanti.

La stagione dei seagulls infatti non è stata indimenticabile, dopo quella dello scorso anno invece che aveva regalato la storica qualificazione in Europa League alla squadra. Se De Zerbi cerca posto in Premier League, o all’estero – porte chiuse a Liverpool e al Bayern Monaco – i suoi calciatori potrebbero provare fortuna anche in Italia.

E proprio su uno dei giocatori in uscita, che lascerebbero il club insieme all’allenatore, ci sarebbe proprio il Milan che secondo la Gazzetta dello Sport vorrebbe portarlo in Serie A per rinforzare la difesa. La trattativa può decollare e ci sarebbe anche il gradimento da parte del giocatore.

Dalla Premier alla Serie A

Il Milan rimane alla finestra e valuta nuovi acquisti anche in difesa. A sfruttare la situazione in casa Brighton i rossoneri vorrebbero mettere le mani su Igor, difensore ex Fiorentina in uscita dal Brighton.

Il difensore sarebbe finito nella lista della spesa di Moncada e Ibrahimovic, che stanno provando a rinforzare una difesa che quest’anno troppe volte è sembrata poco affidabile. Nel mirino dei due dirigenti anche altri calciatori importanti, con un budget da sogno per riportare il Milan di nuovo ai vertici della Serie A in poco tempo.

Milan, 100 milioni per il mercato

Come titolato dalla Gazzetta dello Sport in prima pagina nelle scorse ore, il Milan prepara un grande mercato estivo. Riaccendere una piazza depressa per gli addii di Pioli, Giroud e Kjaer, per lo Scudetto perso e l’uscita dall’Europa, ma soprattutto rinforzare una squadra che necessita di essere tassellata.

La dirigenza, come racconta la rosea, avrebbe in mente un piano per consegnare a Fonseca una squadra top, con un nuovo centravanti che dovrebbe essere proprio Zirkzee, Fofana nel ruolo di mediano per fare filtro con la difesa, e anche un terzino, Emerson. Il budget sarebbe di 100 milioni per tornare a lottare per lo Scudetto, ma nella lista di Ibrahimovic e Moncada sarebbe finito anche Igor.