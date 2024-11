Se gioca così non lo convoco più: dopo la Juve perde pure la Nazionale | O panchina o tribuna

Dramma totale per il calciatore bianconero, che dopo essere diventato quasi un esubero a Torino sta perdendo anche la nazionale.

La Juventus si trova in un momento storico di totale cambiamento e rinnovamento. Il club torinese, reduce da alcune annate complicate sotto tutti i punti di vista, in estate ha rivoluzionato tutto, sia dal punto di vista della rosa che da quello della panchina. Con l’arrivo di Thiago Motta alla guida infatti tanti calciatori nuovi sono arrivati alla Continassa, lasciandone andare molti altri.

In queste prime battute della stagione qualcosa di nuovo inizia ad intravedersi, ma si sa che il percorso sarà ancora lungo e tortuoso. Le modifiche sostanziali però hanno portato anche ad alcune esclusioni eccellenti e dolorose. Un giocatore in particolare infatti, che in passato era un titolare fisso, ha praticamente perso il posto.

Ma per lui la situazione sta cominciando a diventare insostenibile. Infatti, oltre ad essere stato fatto da parte in bianconero questo ha perso ormai anche la sua nazionale. Le pessime prestazioni offerte hanno fatto infuriare il commissario tecnico, che pare ormai deciso a farlo fuori una volta per tutte.

Futuro in salita per il calciatore juventino

Una delle delusione bianconere in questo avvio di stagione è senza dubbio stata quella di Danilo. Il capitano nelle prime partite è stato quasi sempre fatto fuori da Thiago Motta. Quando però è sceso in campo, anche a causa dell’emergenza difensiva della Vecchia Signora, il brasiliano è stato protagonista in negativo, commettendo diversi errori decisivi.

Di conseguenza ormai il suo posto da titolare alla Juve è andato perduto, e addirittura si sta cominciando a parlare di un suo addio nella sessione invernale di calciomercato. Come se non bastasse però l’ex difensore di Real Madrid e Manchester City sta a poco a poco perdendo anche il suo posto in nazionale.

Anche il ct comincia ad escluderlo

Dopo 8 partite consecutive giocate con la nazionale brasiliana, Danilo nel match pareggiato contro il Venezuela è finito in panchina, e lo stesso rischia nella prossima uscita dei verdeoro con l’Uruguay, in programma mercoledì.

Dunque per lui sembra avvicinarsi inesorabile il declino, che però ha avuto una netta accelerata nel corso degli ultimi mesi. Staremo a vedere come si evolveranno le cose e se il calciatore bianconero riuscirà a rimettersi in sesto.