Secondo uno studio di alcuni ricercatori dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università di Perugia, è stata individuata una sostanza naturale, già presente nel corpo, che può bloccare “l’attacco” del Sars-Cov2. «E’ una sostanza già presente nell’organismo – spiega Angela Zampella, direttore del Dipartimento di Farmacia dell’ Università di Napoli Federico II – che blocca l’entrata del virus nella cellule». È una sostanza del tutto naturale presente anche in alimenti come la liquirizia e l’olio d’oliva e «agiscono con lo stesso meccanismo. Funziona quando la carica del virus non è elevatissima».