Scomparsa Schillaci, il messaggio di Vasari: “Sei e rimarrai un mito per la nostra Palermo”

Questa mattina si è spento Totò Schillaci al Civico di Palermo.

Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati anche quello di Tanino Vasari tramite i social:

“Che tristezza Toto’ che brutto scherzo che ci hai fatto…Non doveva andare cosi, sei e rimarrai un mito per la nostra Palermo e non solo, l’idolo della nostra nazione. Ci hai regalato momenti calcistici che rimarranno indelebili.. Ti ricorderò non solo per le gioie calcistiche che ci hai regalato, ma per la bella persona che eri, riposa in pace mitico Schillaci. Ti porterò nel mio cuore”.