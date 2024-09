Scomparsa Schillaci: il cordoglio dell’Assessore Sport Alessandro Anello

Totò Schillaci si è spento questa mattina al Civico di Palermo.

Attraverso il sito ufficiale del Comune l’assessore allo Sport Alessandro Anello ha espresso il proprio cordoglio:

“Veniva dal nulla, ha incantato il mondo. Totò Schillaci è stato il calciatore più importante che Palermo abbia mai avuto, eroe delle notti magiche di Italia ’90. A Schillaci ero legato da una conoscenza personale e ho avuto anche il piacere di giocare a calcio insieme a lui al centro Ribolla. A distanza di trent’anni la sua popolarità non è mai tramontata perché era una persona normale. Schillaci fa parte della memoria collettiva di Palermo e dei palermitani e sarà ricordato con un segno tangibile e riconoscibile in città per onorarne la figura di uomo e di sportivo. Ai familiari il mio cordoglio in questo momento di dolore”. Lo dichiara Alessandro Anello, assessore allo sport.