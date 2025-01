Schira: “Lo Spezia irrompe su Lapadula”

Gianluca Lapadula potrebbe presto ritornare in Serie B in questa sessione invernale di calciomercato. L’attaccante del Cagliari, infatti, è stato accostato a diverse squadre cadette in questi giorni, le quali vorrebbero puntare sulle sue qualità e sulla sua esperienza per rinforzare significativamente il reparto offensivo. Come riporta Nicolò Schira su TuttoB.com in queste ore si sarebbe fatto vivo lo Spezia. Il club ligure vuole battere la concorrenza e avrebbe accelerato i contatti per provare a portare in bianconero l’ex giocatore del Benevento.

