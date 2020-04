Clamoroso scandalo emerso nelle ultime ore, come rive l’edizione online del Guardian. Il presidente della federazione calcistica haitiana, Yves Jean-Bart, noto come “Dadou”, è stato accusato di aver abusato sessualmente di giovani calciatrici nel centro di allenamento nazionale del paese. Gli abusi, riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero avvenuti negli ultimi cinque anni. Il diretto interessato ha affermato che “non ci sono mai stati reclami contro la federazione, né contro il personale impegnato nella nostra accademia, né contro la mia persona. Queste accuse di abuso sessuale sono impossibili nel nostro centro di accoglienza, considerando i principi dell’educazione che abbiamo sempre portato avanti. È chiaramente una manovra per destabilizzare me e la nostra federazione”.