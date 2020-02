Dopo lo scandalo che ha coinvolto il calcio a 5, adesso arrivano anche le intercettazioni registrate tra il presidente della Divisione Calcio a 5 e consigliere Figc in quota Lnd Andrea Montemurro e il patron della Lynx Latina calcio a 5 Gianluca La Starza. Montemutto svelando informazioni riservate: «Oh, sei l’unico che lo sa», mentre La Starza risponde: «Io devo ricambià in quel modo, te faccio quel regalo». E ancora a proposito di questo regalo: «É carina, carina, quando la vedi mi dirai. Poi è una donna pure intelligente. Così almeno ti passi qualche weekend sereno pure da ‘ste parti». I servizi di una ragazza dunque, in cambio di informazioni per La Starza, che successivamente sono state utilizzate per ingaggiare Bissoni e Japa, giocatori liberati proprio dal Maritime. Ecco l’audio: