Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Savoia, Angelo Scalzone, attaccante dei biancoscudati, si è espresso così in merito alla sua prima parte di stagione: «Sono stato bravo e fortunato a calarmi subito in questa avventura, soprattutto con le giuste motivazioni e tanta voglia di ripartire. Ringrazio i miei compagni di squadra, perché da solo avrei potuto offrire prestazioni di questo livello. Il gol col Troina? Emozione fortissima, sia per la bellezza della marcatura ma soprattutto per il risultato collettivo che ha generato, con una vittoria preziosissima arrivata al cardiopalma».