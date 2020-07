Come si legge su “TgCom24” sono sbarcati dala nave-quarantena Moby Zazà i 169 migranti che hanno ultimato il periodo di sorveglianza sanitaria anti-Covid e il cui tampone è risultato negativo. A borso resteranno 42 persone di cui 30 contagiati. I 169 migranti partiranno da Porto Empedocle (Agrigento) e verranno trasferiti, con più bus, in strutture d’accoglienza di Crotone. Sulla nave quarantena saranno trasferiti per l’isolamento fiduciario, i 180 migranti giunti con la Ocean Viking.