I tifosi del Savoia insieme alla dirigenza e ai giocatori della squadra campana si sono riuniti allo stadio “Giraud” per gli auguri di fine anno. I tifosi bianconeri hanno cantato il coro “Chi non salta è rosanero” in un atmosfera di festa. A partecipare ai festeggiamenti c’è anche il presidente Mazzamauro. Di seguito il video pubblicato da “SoloSavoia.it”: