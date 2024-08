Sassuolo, Pinamonti piace in A: un club punta il centravanti neroverde

Come riportato da Sassuolonews.it., il Sassuolo potrebbe veder partire Pinamonti: destinazione Serie A.

Il centravanti dei neroverdi, piace ad alcuni club del massimo campionato italiano. In particolar modo l’Atalanta dell’ex tecnico rosanero Gian Piero Gasperini lo segue da tempo. L’infortunio che, però, ha colpito Gianluca Scamacca nelle ultime ore, con la rottura del legamento crociato sinistro, farà sicuramente tornare la dea sul mercato. Pinamonti sembrerebbe essere in cima alla lista del tecnico e, dunque, l’Atalanta potrebbe ben presto bussare alla porta del Sassuolo proprio per Pinamonti.