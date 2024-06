Enzo Raiola, cugino di Mino, intervistato ai microfoni di Calciomercato.com, ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante del Sassuolo Pinamonti:

«Futuro? In Serie A. Mi dispiace per la retrocessione del Sassuolo, ma a oggi il mio obiettivo è tenere Pinamonti in A e stiamo già lavorando in questa direzione. Gli estimatori non mancano, bisogna solo trovare l’incastro giusto per soddisfare tutte le parti».