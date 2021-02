Maurizio Sarri è sicuramente uno degli allenatori più apprezzati in Italia. L’ex Juventus per questa stagione è rimasto senza panchina, ma già ci sono dei contatti con alcuni club per ritornare ad allenare per la prossima stagione.

Secondo quanto riporta “Calciomercato.com”, su di lui ci sarebbe l’interesse di Fiorentina, Napoli e Roma. In particolare con Aurelio De Laurentiis ci sono stati già dei contatti, soprattutto ora che Gattuso è sulla graticola. La società giallorossa invece è più defilata, Sarri sarebbe una seconda scelta, infatti in pole position per sostituire Fonseca ci sarebbe Massimiliano Allegri.