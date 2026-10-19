Sampdoria, svolta in panchina: si lavora al ritorno di Marco Giampaolo. L’indiscrezione di Di Marzio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Giampaolo

Marco Giampaolo fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

La Sampdoria pensa al ritorno di Marco Giampaolo per provare a uscire dalla crisi di risultati che ha caratterizzato l’avvio di stagione in Serie B.

A lanciare l’indiscrezione è Gianluca Di Marzio, che attraverso il proprio profilo X ha rivelato come il club blucerchiato stia lavorando per riportare l’allenatore sulla panchina doriana.


Giampaolo, possibile ritorno alla Sampdoria

«Sampdoria, si lavora per il ritorno di Marco Giampaolo», è il messaggio pubblicato da Gianluca Di Marzio sui social.

Una notizia che arriva dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Arezzo, terminata 2-1, che ha aggravato ulteriormente la situazione della squadra.

La Sampdoria ha raccolto appena quattro punti nelle prime sette giornate, perdendo cinque partite e scivolando all’ultimo posto della classifica.

Corradi sempre più a rischio

Il possibile ritorno di Giampaolo si inserisce nelle riflessioni della società sul futuro di Bernardo Corradi, la cui posizione è diventata particolarmente delicata dopo il ko del Ferraris.

La contestazione dei tifosi e i risultati negativi hanno aumentato la pressione sulla dirigenza, chiamata a individuare una soluzione per invertire la rotta.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il nome sul quale si starebbe lavorando è proprio quello di Giampaolo, tecnico che conosce già l’ambiente blucerchiato.

Sampdoria, ore decisive per la panchina

L’eventuale ritorno dell’allenatore rappresenterebbe una scelta orientata all’esperienza e alla conoscenza della piazza, in un momento particolarmente complicato per il club ligure.

L’indiscrezione diffusa da Gianluca Di Marzio non equivale ancora a un accordo raggiunto: la società starebbe lavorando a questa soluzione, ma non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale.

Le prossime ore potrebbero dunque essere importanti per capire se il ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria si concretizzerà.

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