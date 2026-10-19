Palermo, Bani si opera alla mano destra per un dito rotto

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
palermo sampdoria 3-1 (54) bani

Il Palermo deve fare i conti con un problema fisico per il capitano Mattia Bani. Il difensore rosanero, infortunatosi durante la trasferta contro il Mantova, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla mano destra a causa della frattura di un dito. Nonostante l’operazione, resta aperta la possibilità di vederlo in campo già domenica pomeriggio al Renzo Barbera contro la Carrarese.

Come riportato da PalermoToday, Bani sarà operato domani pomeriggio a Firenze. Le sue condizioni verranno monitorate attentamente nei prossimi giorni dallo staff medico rosanero, che proverà a consentirgli di recuperare in tempo per il prossimo impegno di campionato. La sua presenza contro i toscani resta dunque in dubbio, ma non è ancora esclusa.


L’infortunio risale alla partita disputata sul campo del Mantova. Secondo quanto ricostruito da PalermoToday, il capitano aveva accusato dolore intorno alla mezz’ora del primo tempo, in seguito a uno scontro di gioco. Il difensore era stato costretto ad abbandonare temporaneamente il terreno di gioco, lasciando per alcuni istanti la formazione di Filippo Inzaghi in inferiorità numerica.

Le immagini televisive di Dazn avevano mostrato Bani mentre spiegava allo staff medico il problema accusato alla mano, prima di ricevere una fasciatura. Un episodio che, come evidenzia PalermoToday, ha successivamente portato alla necessità di ricorrere all’intervento chirurgico.

Il capitano non sarà presente domani alla ripresa degli allenamenti al CFA di Torretta, proprio perché impegnato a Firenze per l’operazione. L’obiettivo sarà valutare le sue condizioni dopo l’intervento e capire se potrà tornare ad allenarsi con il gruppo nei giorni successivi.

Come sottolinea ancora PalermoToday, lo staff medico del Palermo farà il possibile per mettere Bani a disposizione di Inzaghi già per la sfida contro la Carrarese. La decisione definitiva arriverà soltanto dopo le valutazioni successive all’operazione.

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