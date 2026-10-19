Palermo, settore giovanile e femminile: la Primavera batte il Perugia, goleada dell’Under 13. Tutti i risultati

Fine settimana ricco di impegni per le formazioni del settore giovanile e femminile del Palermo. Tra i risultati spiccano il successo della Primavera contro il Perugia e la larga vittoria dell’Under 13 contro il Don Carlo Misilmeri. Pareggio per l’Under 16 sul campo dell’Ascoli, mentre arrivano sconfitte per la prima squadra femminile e per le altre selezioni rosanero.

La Primavera del Palermo conquista tre punti importanti nella quinta giornata del campionato Primavera 2, Girone B. I giovani rosanero superano il Perugia per 1-0 grazie alla rete decisiva di Bennardo, portando a casa una vittoria di misura.





Risultato positivo anche per l’Under 16 maschile, che pareggia 1-1 in trasferta contro l’Ascoli nella sesta giornata del campionato nazionale di categoria. A firmare il gol del Palermo è Di Simone. Niente da fare, invece, per l’Under 15, sconfitta 2-0 sempre sul campo dell’Ascoli, e per l’Under 17 maschile, battuta 3-0 dalla Lazio.

Tra le formazioni più giovani, spicca la prestazione dell’Under 13, protagonista di un netto 15-0 contro il Don Carlo Misilmeri nella prima giornata del campionato Under 14 Regionale Maschile, Girone C. A trascinare i rosanero sono le triplette di Ambrogi e Giudice, accompagnate dalle doppiette di Sarullo, Dell’Oglio e Giuliano. A segno anche Borrelli, Giarrusso e Di Vita. Sconfitta all’esordio, invece, per l’Under 14 Pro, superata 6-0 dal Lecce.

Sul fronte femminile, la prima squadra del Palermo Women cade per 1-0 contro l’ASD S. Antonio nella seconda giornata del campionato di Serie C Femminile, Girone D. Sconfitta anche per l’Under 17 femminile, impegnata nel campionato Under 14 Regionale Maschile: il Buon Pastore si impone 7-1, con Panepinto autrice dell’unica rete rosanero.

Tutti i risultati del settore giovanile e femminile del Palermo

Prima squadra femminile – Serie C, Girone D (2ª giornata): Palermo Women-ASD S. Antonio 0-1.

Palermo Women-ASD S. Antonio 0-1. Primavera – Primavera 2, Girone B (5ª giornata): Palermo-Perugia 1-0. Marcatore: Bennardo.

Palermo-Perugia 1-0. Marcatore: Bennardo. Under 17 maschile – Campionato Nazionale, Girone C (6ª giornata): Lazio-Palermo 3-0.

Lazio-Palermo 3-0. Under 17 femminile – Under 14 Regionale Maschile, Girone B (1ª giornata): Buon Pastore-Palermo 7-1. Marcatrice: Panepinto.

Buon Pastore-Palermo 7-1. Marcatrice: Panepinto. Under 16 maschile – Campionato Nazionale, Girone C (6ª giornata): Ascoli-Palermo 1-1. Marcatore: Di Simone.

Ascoli-Palermo 1-1. Marcatore: Di Simone. Under 15 maschile – Campionato Nazionale, Girone C (6ª giornata): Ascoli-Palermo 2-0.

Ascoli-Palermo 2-0. Under 14 Pro maschile – Girone 1 (1ª giornata): Palermo-Lecce 0-6.

Palermo-Lecce 0-6. Under 13 maschile – Under 14 Regionale Maschile, Girone C (1ª giornata): Palermo-Don Carlo Misilmeri 15-0. Marcatori: Ambrogi (3), Borrelli, Sarullo (2), Giarrusso, Giudice (3), Dell’Oglio (2), Di Vita, Giuliano (2).