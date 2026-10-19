Palermo, Pohjanpalo e Johnsen si godono il lunedì di relax: giornata sul campo da golf dopo la vittoria a Mantova

Dopo la vittoria conquistata sabato sul campo del Mantova, per i giocatori del Palermo è tempo di concedersi qualche ora di relax. Tra i protagonisti della giornata di riposo ci sono Joel Pohjanpalo e Dennis Johnsen, che hanno scelto di trascorrere insieme il lunedì lontano dal terreno di gioco, dedicandosi a un’altra passione sportiva: il golf.

A raccontare il momento è stato proprio Pohjanpalo, che attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha condiviso uno scatto dell’amico e compagno di squadra Johnsen impegnato sul campo da golf, immerso in una giornata di sole.





Una passione, quella per il golf, che accompagna da tempo l’attaccante norvegese, noto anche per le sue esultanze con la caratteristica posa da golfista dopo i gol segnati in maglia rosanero. Questa volta, però, Johnsen ha potuto cimentarsi direttamente sul campo, lontano dalle pressioni del campionato.

I due calciatori, legati da un ottimo rapporto di amicizia, stanno così approfittando delle ore di riposo concesse alla squadra dopo il successo esterno contro il Mantova. Un momento di svago prima di tornare a concentrarsi sugli allenamenti e sul prossimo appuntamento di campionato, che vedrà il Palermo affrontare la Carrarese al Renzo Barbera.