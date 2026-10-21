Sampdoria, si aggiunge anche Castori alla lista dei nomi per la panchina
Si allarga la lista dei candidati per la panchina della Sampdoria. Dopo il mancato accordo con Marco Giampaolo, entra in corsa anche Fabrizio Castori, tecnico esperto reduce dalla salvezza conquistata con il Südtirol nella scorsa stagione, attraverso i playout contro il Bari.
Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la corsa alla panchina blucerchiata diventa così una sfida a cinque. Al momento, Mignani e D’Angelo sembrano leggermente in vantaggio, mentre Iachini, Caserta e Castori restano più indietro.
La formula contrattuale proposta dalla Sampdoria sarebbe la stessa per tutti i candidati: accordo fino a giugno, con il futuro da valutare successivamente. La società è dunque al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare la squadra in una fase delicata della stagione.