Palermo-Carrarese, arbitra Drigo. Le designazioni arbitrali dell’8^ giornata di Serie B
La Lega Serie B ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di campionato. Per la gara tra Palermo e Carrarese, in programma domenica 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera, è stato designato Drigo, che dirigerà l’incontro valido per il campionato cadetto.
A completare la squadra arbitrale saranno gli assistenti Meli e Chiavaroli, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Perri. Al VAR ci sarà Marini, coadiuvato dall’AVAR Ghersini.
Gli arbitri della Serie B
EMPOLI – VICENZA Venerdì 23/10 h. 20:30
ALLEGRETTA
SCARPA – DJURDJEVIC
IV: GALIPO’
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
AVELLINO – PADOVA Sabato 24/10 h. 15.00
FERRIERI CAPUTI
POLITI – BELSANTI
IV: GUIDA
VAR: GARIGLIO
AVAR: DIONISI
CREMONESE – JUVE STABIA Sabato 24/10 h. 15.00
CAVALLINA – EL FILALI
IV: RAPUANO
VAR: GIUA
AVAR: MASSIMI
MODENA – CESENA Sabato 24/10 h. 15.00
MADONIA (foto)
IV: ABISSO
VAR: GHERSINI
AVAR: PEZZUTO
SUDTIROL – SAMPDORIA Sabato 24/10 h. 15:00
CREZZINI
PEDONE – RICCI
VAR: CAMPLONE
AVAR: PATERNA
VIRTUS ENTELLA – MANTOVA Sabato 24/10 h. 15:00
TREMOLADA
GIUGGIOLI – SANTAROSSA
IV: STRIAMO
AVAR: PAGANESSI
CATANZARO – ASCOLI Sabato 24/10 h. 17:15
CALZAVARA
REGATTIERI – BOATO
IV: VOGLIACCO
VAR: PRONTERA
AREZZO – BENEVENTO Sabato 24/10 h. 19.30
FOURNEAU
IMPERIALE – LAURI
IV: COLELLI
VAR: COSSO (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)
AVAR: RUTELLA (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)
PALERMO – CARRARESE Domenica 25/10 h. 15:00
DRIGO
MELI – CHIAVAROLI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: GHERSINI
TURRINI
FONTEMURATO – ZEZZA
IV: PERENZONI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GIUA