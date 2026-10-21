Palermo-Carrarese, arbitra Drigo. Le designazioni arbitrali dell’8^ giornata di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
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La Lega Serie B ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di campionato. Per la gara tra Palermo e Carrarese, in programma domenica 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera, è stato designato Drigo, che dirigerà l’incontro valido per il campionato cadetto.

A completare la squadra arbitrale saranno gli assistenti Meli e Chiavaroli, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Perri. Al VAR ci sarà Marini, coadiuvato dall’AVAR Ghersini.


Gli arbitri della Serie B

EMPOLI – VICENZA    Venerdì 23/10 h. 20:30

ALLEGRETTA

SCARPA – DJURDJEVIC

IV:      GALIPO’

VAR:     MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

 

AVELLINO – PADOVA    Sabato 24/10 h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

POLITI – BELSANTI

IV:      GUIDA

VAR: GARIGLIO

AVAR: DIONISI

 

CREMONESE – JUVE STABIA    Sabato 24/10  h. 15.00

CAVALLINA – EL FILALI

IV:       RAPUANO

VAR: GIUA

AVAR:  MASSIMI

 

MODENA – CESENA    Sabato 24/10   h. 15.00 

MADONIA (foto)

IV:     ABISSO

VAR:     GHERSINI

AVAR:     PEZZUTO

 

SUDTIROL – SAMPDORIA    Sabato 24/10   h. 15:00

CREZZINI

PEDONE – RICCI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     PATERNA

 

VIRTUS ENTELLA – MANTOVA    Sabato 24/10   h. 15:00

TREMOLADA

GIUGGIOLI – SANTAROSSA

IV:     STRIAMO

AVAR: PAGANESSI

 

CATANZARO – ASCOLI    Sabato 24/10   h. 17:15

CALZAVARA

REGATTIERI – BOATO

IV:     VOGLIACCO

VAR:     PRONTERA

 

AREZZO – BENEVENTO    Sabato 24/10   h. 19.30

FOURNEAU

IMPERIALE – LAURI

IV:     COLELLI

VAR:      COSSO (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)

AVAR:       RUTELLA (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)

 

PALERMO – CARRARESE     Domenica 25/10 h. 15:00

DRIGO   

MELI – CHIAVAROLI

IV:       PERRI

VAR:      MARINI   

AVAR:      GHERSINI  

 

TURRINI

FONTEMURATO – ZEZZA

IV:     PERENZONI

VAR:    MERAVIGLIA

AVAR:      GIUA

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