Sampdoria, allenamento affidato a Lombardo: D’Angelo balza in pole per la panchina?

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
d'angelo

La Sampdoria continua la ricerca del nuovo allenatore dopo l’esonero di Bernardo Corradi. Intanto, la squadra blucerchiata si prepara alla prossima sfida di campionato sotto la guida di Attilio Lombardo, mentre la dirigenza valuta i possibili profili a cui affidare la panchina. Come riporta “Tuttomercatoweb” tra i nomi in corsa, Luca D’Angelo potrebbe aver guadagnato posizioni.

Sampdoria, Lombardo dirige la seduta a Bogliasco

Dopo la sconfitta interna per 2-1 contro l’Arezzo, la società doriana ha deciso di interrompere il rapporto con Bernardo Corradi. A due giorni dall’esonero, la squadra è ancora senza un nuovo tecnico ufficiale e deve concentrarsi sulla preparazione della prossima partita.


L’allenamento odierno al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco sarà diretto da Attilio Lombardo, già inserito nello staff tecnico di Corradi a inizio stagione. L’ex allenatore, che nella passata annata aveva contribuito alla salvezza della Sampdoria, guiderà dunque temporaneamente il gruppo in una fase particolarmente delicata.

All’orizzonte c’è la trasferta contro il Südtirol, in programma sabato prossimo allo stadio Druso. Una gara importante per i blucerchiati, chiamati a reagire dopo il passo falso casalingo e a conquistare punti preziosi per la classifica.

Giampaolo, trattativa naufragata: D’Angelo avanza

Parallelamente al lavoro sul campo, la dirigenza continua a cercare il profilo giusto per rilanciare la squadra. Il nome di Marco Giampaolo sembrava inizialmente quello più vicino alla panchina doriana, ma, dopo un’intesa raggiunta sulla durata del contratto, la trattativa avrebbe subito un rallentamento fino a naufragare.

La Sampdoria è quindi tornata a valutare diverse alternative. Tra i candidati figurano Michele Mignani, Fabio Caserta e Luca D’Angelo, con quest’ultimo che, secondo le indiscrezioni riportate, potrebbe essere attualmente in vantaggio sugli altri due.

La situazione resta comunque in evoluzione e non sono ancora arrivate conferme ufficiali sulla scelta definitiva della società.

Ore decisive per il futuro della panchina blucerchiata

La priorità della Sampdoria è individuare rapidamente una nuova guida tecnica, così da consentire alla squadra di ritrovare stabilità e preparare al meglio il prossimo impegno di campionato.

Nel frattempo, Attilio Lombardo avrà il compito di gestire gli allenamenti e mantenere alta la concentrazione del gruppo in vista della trasferta contro il Südtirol. Sul fronte societario, invece, l’attenzione resta concentrata sulla scelta del prossimo allenatore, con Luca D’Angelo che potrebbe rappresentare una delle opzioni più concrete per il futuro della panchina blucerchiata.

 

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