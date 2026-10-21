Palermo-Carrarese: raggiunta quota 28.289 presenze al Barbera

Prosegue la corsa al biglietto per Palermo-Carrarese. Come rende noto il club rosanero, al momento sono già 28.289 i tifosi attesi al Renzo Barbera per la sfida di domenica 25 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 15:00. L’obiettivo è riempire lo stadio e spingere la squadra in una partita importante per l’ottava giornata di Serie BKT.

Il dato, comunicato in vista della gara, fotografa la situazione attuale e potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi giorni. Con ancora tempo a disposizione prima del fischio d’inizio, l’attenzione è rivolta alla vendita dei biglietti e alla possibilità di avvicinarsi a uno stadio sempre più pieno.





La sfida contro la Carrarese si giocherà domenica 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera, un orario che richiama il tradizionale appuntamento domenicale del calcio. Per il Palermo, il sostegno del pubblico potrà rappresentare un elemento importante nel corso dei novanta minuti.

L’invito rivolto ai sostenitori è chiaro: «Riempiamo il Barbera, dai!». Un appello che punta a coinvolgere ancora più tifosi e a colorare di rosanero gli spalti in occasione della gara.

Per adesso, il numero da cui ripartire è 28.289. La speranza è che il conteggio continui a salire fino a domenica, per regalare al Palermo una cornice di pubblico importante e un Barbera pronto a farsi sentire dal primo all’ultimo minuto.