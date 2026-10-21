Palermo, Jacobelli: «Inzaghi vola, il City Group ha costruito una macchina da gol. La Serie A è il grande sogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
f9fb11b8-1578-4474-839a-b39f214de547

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a stupire per risultati e rendimento. Sei vittorie nelle prime sette giornate, primato solitario in Serie B e un entusiasmo crescente attorno alla squadra rosanero. A esaltare il momento della formazione siciliana è stato Xavier Jacobelli, noto giornalista italiano, intervenuto in un video pubblicato dal Corriere dello Sport.

«Nel calcio italiano, nell’autunno 2026, c’è una squadra che vola ed è il Palermo di Super Pippo Inzaghi, in testa al campionato di Serie B, imbattuto fra le 40 formazioni del massimo torneo e quelle del torneo cadetto scese in lizza in questa prima fase iniziale del campionato».


Jacobelli ha quindi sottolineato i numeri della formazione rosanero e il vantaggio accumulato sulle dirette concorrenti: «Sei vittorie in sette giornate, due successi in Coppa Italia, cinque punti di vantaggio sul Mantova, sconfitto nello scontro diretto al Martelli, sei sul Pisa, terzo in classifica. Un margine già considerevole per quanto concerne il vantaggio delle prime due in testa al campionato rispetto alle terze, alle squadre che inseguono un piazzamento playoff».

Nel suo intervento video per il Corriere dello Sport, il giornalista ha collegato questi risultati al grande obiettivo della piazza palermitana: «E che significa ciò che i tifosi rosanero agognano da diverso tempo a questa parte, ovvero la rincorsa sempre più travolgente verso il traguardo della riconquista della Serie A».

Spazio anche al progetto societario e al lavoro svolto da Inzaghi: «D’altra parte, questa è la quinta stagione che vede le ambizioni del potente City Group tramutarsi in campo, nel gioco fluido, nell’autentica macchina da gol che è stata oliata da Filippo Inzaghi, dalle individualità di spicco, dal sostegno di un pubblico entusiasta».

Jacobelli ha poi evidenziato il contributo dei tifosi, ricordando i numeri del Renzo Barbera: «17.000 abbonati, 31.413 presenze in media al Barbera in occasione delle prime partite casalinghe dei rosanero».

Infine, la conclusione del giornalista nel video pubblicato dal Corriere dello Sport: «Come dire che per Super Pippo volare sempre più in alto è una direzione lungo la quale ha deciso di guidare la propria squadra in una stagione che si annuncia davvero molto ricca di grandi soddisfazioni per lo splendido pubblico rosanero».

Altre notizie

palermo mantova logo coppa italia (40) modesto

Mantova, Modesto a Rai Sport: «Abbiamo messo in grande difficoltà il Palermo. Con i rosanero non sono ammesse distrazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (63) johnsen hernani

Repubblica Palermo: “Inzaghi, la cooperativa del gol fa volare i rosanero: dieci marcatori diversi e miglior attacco della Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
inzaghi gardini mirri osti (9)

Giornale di Sicilia: “Palermo, nuovo stadio: il club risponde ai rilievi del Comune. Chiarimenti su 256 milioni e ricavi pubblicitari”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
palermo mantova logo coppa italia (100) hernani

Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani rilancia la sfida a Palumbo. Il brasiliano vuole prendersi la scena, Bani torna in campo con il tutore”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (10) tifosi curva sud

Giornale di Sicilia: “Palermo-Carrarese, il Barbera punta al tutto esaurito. Curva Nord e tribuna verso il sold out”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
palermo padova 2-1 (70) TIFOSI CURVA NORD

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera riapre dopo 36 giorni. Inzaghi cerca la quarta vittoria consecutiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (10)

La Sicilia: “Palermo, nuovo Barbera verso il sì definitivo. Il club firma il Pef, investimento da 355,5 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (13) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Palermo, 10 anni senza la A. L’impresa adesso è possibile”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
pagliuca

La Nazione: “Carrarese, stangata per Pagliuca: tre giornate di squalifica. Il club attacca il quarto ufficiale prima del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
primavera palermo

Corriere dello Sport: “Palermo, anche la Primavera vola: imbattuta dopo cinque giornate. La cura De Angelis funziona”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
palermo padova 2-1 (81) peda

Corriere dello Sport: “Palermo, Bani torna ad allenarsi ma Inzaghi pensa a Peda. Il polacco in vantaggio su Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (12) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi batte se stesso: partenza migliore rispetto a Benevento e Pisa. I numeri fanno sognare”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026

Ultimissime

f9fb11b8-1578-4474-839a-b39f214de547

Palermo, Jacobelli: «Inzaghi vola, il City Group ha costruito una macchina da gol. La Serie A è il grande sogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
palermo mantova logo coppa italia (40) modesto

Mantova, Modesto a Rai Sport: «Abbiamo messo in grande difficoltà il Palermo. Con i rosanero non sono ammesse distrazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (63) johnsen hernani

Repubblica Palermo: “Inzaghi, la cooperativa del gol fa volare i rosanero: dieci marcatori diversi e miglior attacco della Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
inzaghi gardini mirri osti (9)

Giornale di Sicilia: “Palermo, nuovo stadio: il club risponde ai rilievi del Comune. Chiarimenti su 256 milioni e ricavi pubblicitari”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
palermo mantova logo coppa italia (100) hernani

Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani rilancia la sfida a Palumbo. Il brasiliano vuole prendersi la scena, Bani torna in campo con il tutore”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026