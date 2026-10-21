Palermo, Jacobelli: «Inzaghi vola, il City Group ha costruito una macchina da gol. La Serie A è il grande sogno»

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a stupire per risultati e rendimento. Sei vittorie nelle prime sette giornate, primato solitario in Serie B e un entusiasmo crescente attorno alla squadra rosanero. A esaltare il momento della formazione siciliana è stato Xavier Jacobelli, noto giornalista italiano, intervenuto in un video pubblicato dal Corriere dello Sport.

«Nel calcio italiano, nell’autunno 2026, c’è una squadra che vola ed è il Palermo di Super Pippo Inzaghi, in testa al campionato di Serie B, imbattuto fra le 40 formazioni del massimo torneo e quelle del torneo cadetto scese in lizza in questa prima fase iniziale del campionato».





Jacobelli ha quindi sottolineato i numeri della formazione rosanero e il vantaggio accumulato sulle dirette concorrenti: «Sei vittorie in sette giornate, due successi in Coppa Italia, cinque punti di vantaggio sul Mantova, sconfitto nello scontro diretto al Martelli, sei sul Pisa, terzo in classifica. Un margine già considerevole per quanto concerne il vantaggio delle prime due in testa al campionato rispetto alle terze, alle squadre che inseguono un piazzamento playoff».

Nel suo intervento video per il Corriere dello Sport, il giornalista ha collegato questi risultati al grande obiettivo della piazza palermitana: «E che significa ciò che i tifosi rosanero agognano da diverso tempo a questa parte, ovvero la rincorsa sempre più travolgente verso il traguardo della riconquista della Serie A».

Spazio anche al progetto societario e al lavoro svolto da Inzaghi: «D’altra parte, questa è la quinta stagione che vede le ambizioni del potente City Group tramutarsi in campo, nel gioco fluido, nell’autentica macchina da gol che è stata oliata da Filippo Inzaghi, dalle individualità di spicco, dal sostegno di un pubblico entusiasta».

Jacobelli ha poi evidenziato il contributo dei tifosi, ricordando i numeri del Renzo Barbera: «17.000 abbonati, 31.413 presenze in media al Barbera in occasione delle prime partite casalinghe dei rosanero».

Infine, la conclusione del giornalista nel video pubblicato dal Corriere dello Sport: «Come dire che per Super Pippo volare sempre più in alto è una direzione lungo la quale ha deciso di guidare la propria squadra in una stagione che si annuncia davvero molto ricca di grandi soddisfazioni per lo splendido pubblico rosanero».