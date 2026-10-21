Mantova, Modesto a Rai Sport: «Abbiamo messo in grande difficoltà il Palermo. Con i rosanero non sono ammesse distrazioni»

La sconfitta contro il Palermo rappresenta un’occasione di crescita per il Mantova. Il tecnico biancorosso Francesco Modesto, intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel corso della rubrica “Bordo Campo”, ha analizzato il ko contro la formazione di Filippo Inzaghi, soffermandosi sulla prestazione della propria squadra e sul percorso intrapreso in questa stagione.

Nel corso dell’intervento a “Bordo Campo” su Rai Sport, Modesto ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora: «È un inizio di stagione davvero soddisfacente! Sono arrivato in una situazione molto complicata, ma siamo riusciti a fare davvero un risultato importante. Con presidente e direttore abbiamo impostato un lavoro preciso con l’obiettivo di prendere calciatori di proprietà e con pochissimi prestiti. Direi che ci siamo riusciti e siamo contenti: questo è il percorso che dobbiamo fare!».





Il tecnico è poi tornato sulla sconfitta contro il Palermo, sottolineando le difficoltà create alla capolista e l’importanza degli episodi. Come dichiarato a Rai Sport durante “Bordo Campo”, Modesto ritiene che la prestazione contro i rosanero abbia fornito indicazioni importanti sul livello raggiunto dal Mantova.

«Prestazioni e risultati non devono mai mancare, ma il ko col Palermo ci deve servire per migliorarci e per andare avanti con il nostro progetto. Sono gare che ci permettono di capire a che livello siamo. Stiamo continuando a crescere restando fedeli alla nostra identità. Contro i rosanero abbiamo fatto davvero un’ottima partita. Li abbiamo messi in grande difficoltà. Il loro gol del vantaggio ci ha fatto male, ma fino a quel momento non erano stati pericolosi. Ma nel calcio e in Serie B nulla è scontato: tutto si decide con episodi e dettagli. Con il Palermo, poi, non sono ammesse distrazioni…».

L’allenatore ha quindi evidenziato le difficoltà del campionato cadetto e la necessità di proseguire nel processo di crescita, soprattutto considerando la presenza di numerosi giovani e calciatori provenienti da altre competizioni.

«La Serie B è molto complicata! Squadre e allenatori sono preparati. Anche noi siamo al lavoro ogni giorno per migliorarci sempre. In gruppo abbiamo anche tanti giovani all’esordio e diversi calciatori che arrivano da campionati differenti e hanno bisogno di tempo per calarsi pienamente nella nostra realtà».

Infine, nell’intervista rilasciata a “Bordo Campo” di Rai Sport, Modesto ha rivolto l’attenzione alla prossima trasferta contro la Virtus Entella: «Andremo a giocare su un campo difficile. L’Entella sta facendo veramente bene. Sarà una gara da affrontare con la giusta mentalità».