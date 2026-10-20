Sampdoria, Pedullà durissimo: «Guardate come l’hanno ridotta dopo l’omaggio della Serie B ridata non sul campo»

La crisi della Sampdoria continua a far discutere, non soltanto per i risultati negativi sul campo, ma anche per le scelte della dirigenza. Dopo l’esonero di Bernardo Corradi e il mancato accordo per il ritorno di Marco Giampaolo, arriva la dura presa di posizione di Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, che attraverso il proprio canale YouTube ha criticato apertamente la gestione del club blucerchiato.

Parole particolarmente pesanti, pronunciate mentre la Sampdoria attraversa uno dei momenti più difficili della propria storia recente.





Pedullà: «Sulla Samp stendo un triplo velo»

Intervenendo sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato innanzitutto il fallimento della trattativa per riportare Marco Giampaolo sulla panchina doriana.

«Sulla Samp stendo un triplo velo. Mentre parlo stamattina Giampaolo è saltato perché evidentemente non sono state date garanzie. La Samp si è ridotta come una squadra qualsiasi, la Sampdoria».

Il giornalista ha dunque collegato il mancato ritorno dell’allenatore alla questione delle garanzie che, a suo giudizio, non sarebbero state assicurate al tecnico.

La trattativa con Giampaolo sembrava ormai vicina alla conclusione, ma il mancato accordo ha costretto la società a valutare altre soluzioni per la panchina.

«Dirigenti improponibili, guardate come hanno ridotto la Sampdoria»

Le critiche di Pedullà non si sono fermate alla vicenda dell’allenatore. Il giornalista di Sportitalia ha infatti puntato il dito direttamente contro la gestione societaria e le scelte effettuate nell’area sportiva.

«Dirigenti improponibili e DS che arrivano chissà da dove. Guardate come hanno ridotto la Sampdoria dopo l’omaggio della Serie B ridata non sul campo».

Una presa di posizione netta, con cui Pedullà ha espresso tutto il proprio disappunto per la situazione del club genovese.

Il riferimento è anche alla permanenza della Sampdoria in Serie B, ottenuta attraverso vicende extracampo, secondo la lettura proposta dal giornalista.

Sampdoria, panchina ancora senza una soluzione

Le dichiarazioni di Alfredo Pedullà arrivano in una fase particolarmente delicata per i blucerchiati.

Dopo sette giornate di campionato, la Sampdoria occupa l’ultimo posto in classifica con appena quattro punti, frutto di una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte.

L’ultimo passo falso contro l’Arezzo ha determinato l’esonero di Bernardo Corradi, mentre il tentativo di riportare Giampaolo a Genova non ha prodotto l’accordo sperato.

La società è ora chiamata a individuare un nuovo allenatore e a cercare una svolta immediata sul piano dei risultati.

Le parole di Pedullà fotografano il clima di forte critica che circonda la Sampdoria, alle prese con una crisi che coinvolge tanto il campo quanto le scelte dirigenziali.