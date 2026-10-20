La Nazione: “Pisa-Palermo, è già duello tra Bianco e Inzaghi. Il tecnico nerazzurro: «Non siamo noi la squadra da battere»”

Il confronto tra Pisa e Palermo è già cominciato, almeno a distanza. Le due formazioni si preparano alla sfida del 28 ottobre all’Arena Garibaldi, ma a infiammare l’attesa sono soprattutto le dichiarazioni di Paolo Bianco, allenatore dei nerazzurri, che ha provato a spostare la pressione sulla squadra di Filippo Inzaghi. Come racconta Lorenzo Vero sulle pagine de La Nazione, il tecnico del Pisa ha indicato indirettamente nei rosanero la formazione di riferimento del campionato.

Dopo le vittorie contro Vicenza e Cremonese, il Pisa ha confermato le proprie qualità, rilanciandosi nelle zone alte della classifica. Bianco, tuttavia, ha preferito mantenere un profilo prudente: «Non siamo noi la squadra da battere, quelle sono altre. Lo sappiamo benissimo». Parole che, secondo Lorenzo Vero de La Nazione, rappresentano un chiaro riferimento al Palermo, capolista della Serie B dopo sette giornate.





La sfida tra le due squadre sarà preceduta da altri due appuntamenti impegnativi. Il Pisa affronterà il Verona in trasferta, mentre il Palermo ospiterà al Renzo Barbera la Carrarese, rilanciata dall’arrivo di Guido Pagliuca in panchina.

Come sottolinea La Nazione nell’approfondimento firmato da Lorenzo Vero, la strategia comunicativa di Bianco ricorda quella utilizzata dallo stesso Inzaghi durante la precedente esperienza sulla panchina del Pisa, quando il tecnico rosanero indicava nel Sassuolo la principale favorita per la promozione.

I numeri delle prime sette giornate evidenziano la forza delle due formazioni, pur con un vantaggio significativo per il Palermo. I rosanero hanno realizzato 16 reti e ne hanno subite sette, mentre il Pisa ha segnato 14 gol incassandone nove. In classifica la squadra di Inzaghi conserva sei punti di vantaggio sui nerazzurri, protagonisti di una crescita progressiva dopo un avvio meno brillante.

A rendere ancora più interessante il confronto ci sono anche alcuni precedenti tra i due allenatori. Lorenzo Vero su La Nazione ricorda infatti le dichiarazioni rilasciate da Bianco nella passata stagione, quando guidava il Monza. In quell’occasione il tecnico aveva definito il Palermo «la squadra più forte del campionato», accompagnando il giudizio con una frecciata a Inzaghi: «Non me ne voglia, ma lui è abituato a parlare sempre degli altri…».

Il duello a distanza sembra dunque destinato a proseguire fino al confronto diretto. Per Inzaghi sarà anche un ritorno speciale all’Arena Garibaldi, lo stadio nel quale ha conquistato la promozione in Serie A alla guida del Pisa.

Prima di pensare allo scontro diretto, però, entrambe le squadre dovranno superare i rispettivi impegni di campionato. Poi sarà il campo a dare una prima risposta al confronto tra due delle principali protagoniste di questo avvio di Serie B.