Sicilia, un milione di euro per le trasferte delle società sportive. Amata: «Un sostegno contro i costi dell’insularità»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
palermo bari serie b 2-0 (23) schifani

La Regione Siciliana stanzia un milione di euro per sostenere le società sportive dell’Isola impegnate nei campionati nazionali di Serie A e Serie B. L’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato un avviso per il rimborso delle spese di trasferta sostenute durante la stagione sportiva 2025-2026, con l’obiettivo di alleggerire i costi che gravano sui bilanci delle società.

Il provvedimento riguarda società e associazioni sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B organizzati dalle federazioni riconosciute dal CONI e dal CIP. La misura punta a ridurre le difficoltà economiche legate agli spostamenti fuori dall’Isola.


«Il governo Schifani rinnova il proprio impegno a sostegno delle società e degli atleti siciliani, con l’obiettivo di mitigare i disagi legati all’insularità e agli elevati costi di trasporto», ha dichiarato l’assessore regionale Elvira Amata. «Questa misura consentirà alla Regione di concedere contributi per il rimborso delle spese di trasferta, che altrimenti graverebbero in modo pesante sui bilanci societari e limiterebbero le possibilità degli sportivi isolani di competere fuori dai confini della Sicilia».

L’avviso, approvato con decreto firmato dal dirigente generale Margherita Rizza, stabilisce precisi limiti per le spese ammissibili. Per i viaggi è previsto un rimborso fino a un massimo di 100 euro per atleta e per trasferta, mentre per il pernottamento il contributo può raggiungere 50 euro per atleta. Restano escluse le spese sostenute per il vitto.

Un requisito fondamentale riguarda la tracciabilità dei pagamenti. Le spese dovranno essere già state saldate e documentate attraverso bonifici bancari o carte di credito. Non saranno invece riconosciuti rimborsi per pagamenti effettuati in contanti.

Lo stanziamento rappresenta un intervento a sostegno delle realtà sportive siciliane che affrontano trasferte nazionali, spesso caratterizzate da costi elevati per trasporti e alloggi. L’obiettivo della Regione è favorire la partecipazione ai campionati e ridurre il peso economico degli spostamenti sulle società dell’Isola.

Altre notizie

Immagine

Carrarese, stangata per Pagliuca: multa e tre giornate di squalifica. Anche Loureiro salta Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
images

Avellino, Besaggio: «Izzo è un leader. D’Agostino? È l’opposto di Cellino»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Giampaolo

Sampdoria, salta il ritorno di Giampaolo: niente accordo tra le parti. Il club valuta altri allenatori

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Screenshot 2026-10-20 082819

Serie B, la Top 11 di Nicola Binda su Sportitalia: Perin e Segre tra i migliori. Pagliuca allenatore della settimana

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Gianni-Rosati

Serie B, Rosati: «Il Palermo fa un campionato a parte, il primo posto è già prenotato. Solo il Pisa può avvicinarsi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
pagliuca

La Nazione: “Carrarese, effetto Pagliuca: due vittorie e salvezza ritrovata. Ora l’esame Palermo al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Screenshot 2026-10-20 072631

Gazzetta dello Sport: “Pisa, rivoluzione ai vertici: Comolli riparte dalla Serie B dopo il flop Juventus. Finisce l’era Corrado”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Giampaolo

Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, via Corradi: tutto pronto per il Giampaolo-ter. Accordo raggiunto, oggi la firma”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
paolo-bianco-pisa-sc

Il Tirreno: “Pisa, Bianco meglio del Monza e vicino ai numeri di Inzaghi: avvio da grande squadra”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Screenshot 2026-10-19 223723

Serie A, il Torino espugna il “Tardini”: Parma battuto 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Screenshot 2026-10-19 213437

Serie A: all’intervallo Torino avanti 2-0 sul Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
palermo carrarese 5-0 (106) squadra carrarese

Carrarese dura contro Marinelli: “Atteggiamento incomprensibile e non giustificato”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026

Ultimissime

palermo bari serie b 2-0 (23) schifani

Sicilia, un milione di euro per le trasferte delle società sportive. Amata: «Un sostegno contro i costi dell’insularità»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Immagine

Carrarese, stangata per Pagliuca: multa e tre giornate di squalifica. Anche Loureiro salta Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
mantova palermo 26-27 (9)

Palermo, multa di 5mila euro dal Giudice Sportivo. Le decisioni dopo la 7^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
images

Avellino, Besaggio: «Izzo è un leader. D’Agostino? È l’opposto di Cellino»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Giampaolo

Sampdoria, salta il ritorno di Giampaolo: niente accordo tra le parti. Il club valuta altri allenatori

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026