Sicilia, un milione di euro per le trasferte delle società sportive. Amata: «Un sostegno contro i costi dell’insularità»

La Regione Siciliana stanzia un milione di euro per sostenere le società sportive dell’Isola impegnate nei campionati nazionali di Serie A e Serie B. L’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato un avviso per il rimborso delle spese di trasferta sostenute durante la stagione sportiva 2025-2026, con l’obiettivo di alleggerire i costi che gravano sui bilanci delle società.

Il provvedimento riguarda società e associazioni sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B organizzati dalle federazioni riconosciute dal CONI e dal CIP. La misura punta a ridurre le difficoltà economiche legate agli spostamenti fuori dall’Isola.





«Il governo Schifani rinnova il proprio impegno a sostegno delle società e degli atleti siciliani, con l’obiettivo di mitigare i disagi legati all’insularità e agli elevati costi di trasporto», ha dichiarato l’assessore regionale Elvira Amata. «Questa misura consentirà alla Regione di concedere contributi per il rimborso delle spese di trasferta, che altrimenti graverebbero in modo pesante sui bilanci societari e limiterebbero le possibilità degli sportivi isolani di competere fuori dai confini della Sicilia».

L’avviso, approvato con decreto firmato dal dirigente generale Margherita Rizza, stabilisce precisi limiti per le spese ammissibili. Per i viaggi è previsto un rimborso fino a un massimo di 100 euro per atleta e per trasferta, mentre per il pernottamento il contributo può raggiungere 50 euro per atleta. Restano escluse le spese sostenute per il vitto.

Un requisito fondamentale riguarda la tracciabilità dei pagamenti. Le spese dovranno essere già state saldate e documentate attraverso bonifici bancari o carte di credito. Non saranno invece riconosciuti rimborsi per pagamenti effettuati in contanti.

Lo stanziamento rappresenta un intervento a sostegno delle realtà sportive siciliane che affrontano trasferte nazionali, spesso caratterizzate da costi elevati per trasporti e alloggi. L’obiettivo della Regione è favorire la partecipazione ai campionati e ridurre il peso economico degli spostamenti sulle società dell’Isola.