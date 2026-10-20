Carrarese, stangata per Pagliuca: multa e tre giornate di squalifica. Anche Loureiro salta Palermo

Il Giudice sportivo ha reso note le decisioni disciplinari dopo la settima giornata di campionato. Due provvedimenti riguardano la Carrarese, prossimo avversario del Palermo: squalificati l’allenatore Guido Pagliuca e Bruno Loureiro.

In vista della prossima sfida contro il Palermo, la Carrarese dovrà fare i conti con due provvedimenti disciplinari del Giudice sportivo. Le decisioni riguardano l’allenatore Guido Pagliuca, squalificato per tre giornate effettive di gara e sanzionato con un’ammenda di 3.000 euro, e il centrocampista Bruno Loureiro, fermato per una giornata.





Carrarese, tre giornate di squalifica per Pagliuca

La sanzione più pesante è quella inflitta a Guido Pagliuca. Il tecnico della Carrarese ha ricevuto tre giornate di squalifica effettiva, accompagnate da un’ammenda di 3.000 euro, per quanto accaduto al 44’ del primo tempo.

Questa la motivazione riportata nel provvedimento del Giudice sportivo: Pagliuca è stato sanzionato «per avere, al 44° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di giuoco assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara».

Il comunicato precisa inoltre che il tecnico è stato trattenuto dai dirigenti della propria società, che hanno provveduto ad accompagnarlo fuori dal terreno di gioco. L’infrazione è stata rilevata dal Quarto ufficiale.

Una decisione che rappresenta un’assenza importante per la panchina gialloazzurra nelle prossime gare, compreso il periodo in cui la Carrarese sarà chiamata ad affrontare il Palermo.

Squalificato anche Bruno Loureiro

Oltre al proprio allenatore, la Carrarese dovrà fare a meno anche di Bruno Loureiro, squalificato per una giornata effettiva di gara.

Il centrocampista è stato sanzionato per un episodio avvenuto al 24’ del primo tempo. Secondo quanto riportato dal Giudice sportivo, Loureiro è stato fermato «per avere, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale». Anche in questo caso, l’infrazione è stata rilevata dal Quarto ufficiale.

Carrarese-Palermo, le conseguenze delle decisioni disciplinari

Sono dunque due i provvedimenti che interessano direttamente la Carrarese in vista dei prossimi impegni: tre giornate di stop e 3.000 euro di ammenda per Pagliuca, una giornata di squalifica per Loureiro.

Per il Palermo, prossimo avversario della formazione toscana, sarà importante verificare quali effetti avranno queste assenze sull’organizzazione della squadra e sulle scelte tecniche in vista della partita.

Nel medesimo comunicato è stata inoltre disposta una giornata di squalifica per Romano Perticone del Cesena, per avere contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale al 44’ del primo tempo.