Salernitana, UFFICIALE: in panchina arriva Breda. Valentini nuovo ds

La Salernitana ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore e quello del nuovo ds. Dopo gli esoneri di Colantuono e Petrachi arrivano Breda e Valentini.

Ecco gli annunci:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver affidato il ruolo di allenatore della prima squadra al signor Roberto Breda, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Per Breda si tratta di un gradito ritorno in granata. Capitano di tante battaglie in campo con il cavalluccio sul petto (ben 252 presenze ufficiali con 12 gol tra il 1993 e il 1999 e poi dal 2003 al 2005 per chiudere la carriera da calciatore), ha iniziato il suo percorso da allenatore proprio a Salerno nella stagione 2005/06 alla guida della formazione Primavera. Ha allenato la Salernitana anche nella stagione 2010/11 in terza serie, sfiorando la promozione in cadetteria con la sconfitta nel doppio confronto contro il Verona in finale playoff. Si è poi accomodato sulle panchine di Reggina, Vicenza, Latina, Ternana, Virtus Entella, Perugia, Livorno, Pescara, Ascoli e – l’anno scorso – nuovamente Ternana”.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver affidato in data odierna l’incarico di direttore sportivo del club al signor Marco Valentini. Il nuovo dirigente granata ha sottoscritto un contratto con il club fino al 30 giugno 2025″.