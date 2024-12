Salernitana, Luxottica può entrare in società: Iervolino apre al 50%

In un clima già teso per la sconfitta nel derby casalingo contro la Juve Stabia, la Salernitana si trova ora al centro di nuove vicende societarie che potrebbero rivoluzionare il futuro del club. Secondo le ultime notizie da salernitananews.it, il presidente Danilo Iervolino sarebbe pronto a cedere il 50% delle quote della società.

Il potenziale nuovo entrante non è un nome minore nel panorama degli affari italiani, trattandosi di Leonardo Maria Del Vecchio Junior, amministratore delegato del colosso Luxottica. Le trattative tra il presidente granata e il giovane top executive sembrerebbero essere già in uno stato avanzato. Fonti vicine ai negoziati indicano che un accordo di massima è stato raggiunto, mancando solo alcuni dettagli prima di poter procedere all’ufficializzazione.

La decisione di Iervolino di aprire la porta a nuovi investimenti arriva in un momento delicato per la sua immagine, a seguito delle accuse e della condanna per concorso in corruzione che lo vedono coinvolto. L’ingresso di Del Vecchio potrebbe quindi rappresentare una svolta significativa per la società, portando non solo una nuova direzione strategica, ma anche un tentativo di ristabilire una certa credibilità e stabilità finanziaria.

L’affare, però, rimane sospeso a un filo di novità legali riguardanti il presidente Iervolino, la cui situazione giuridica potrebbe influenzare direttamente la finalizzazione della trattativa. I tifosi della Salernitana, così come gli osservatori del calcio italiano, restano quindi in attesa di sviluppi ulteriori, sperando che questo cambio ai vertici possa segnare l’inizio di una nuova era prospera e ricca di successi per il club.