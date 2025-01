Il Mattino: “Salernitana, “guerra” di nervi con il Palermo per Saric”

Il calciomercato di gennaio si scalda, e tra le società più attive ci sono Palermo e Salernitana, impegnate a rafforzare le proprie rose e a trovare soluzioni per i giocatori in uscita. Come riportato da Il Mattino di Salerno, le trattative in corso ruotano attorno a cifre, strategie e incastri complessi.

Palermo: il nodo Saric

Il Palermo valuta la cessione di Dario Saric, ma la cifra richiesta – superiore ai due milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto – è ritenuta troppo alta dalla Salernitana, nonostante il ds Valentini conosca bene il centrocampista per averlo ceduto agli stessi siciliani ai tempi dell’Ascoli. Anche il Cesena si è allontanato di fronte a tali condizioni economiche.

La strategia della Salernitana è attendista: il club spera che l’ultima settimana di mercato possa portare a una revisione delle richieste del Palermo. Nel frattempo, per il centrocampo si sono valutate altre opzioni, come Lella del Bari, che però non è sul mercato.

Salernitana: strategie e uscite

La Salernitana sta lavorando per rinforzare la rosa con un occhio al bilancio. In difesa piace Venturi del Cosenza, ma il prezzo è attualmente ritenuto alto. Per l’attacco, Cerri e Raimondo sono chiamati a guidare l’offensiva, con Tongya e Braaf come seconde punte. Tuttavia, il mercato degli esuberi resta un nodo critico: Simy ha rifiutato una proposta dalla Svizzera, ponendo condizioni contrattuali difficili da soddisfare.

Nel frattempo, Gennaro Tutino sembra strizzare l’occhio al club granata, come evidenziato da un “like” su Instagram al momento dell’annuncio di Caligara. Il giocatore è legato a Salerno da un passato importante, ma il suo futuro dipenderà dalla volontà del suo attuale club e dagli equilibri del mercato.

Movimenti complessi

Il mercato della Salernitana si muove su più fronti, ma molte operazioni – come quelle legate a Soriano o Tello – richiedono incastri complessi, coinvolgendo anche altri club di Serie B e Serie A. Tra ingaggi elevati e clausole da negoziare, la società cerca di trovare soluzioni che bilancino le ambizioni sportive con la sostenibilità economica.