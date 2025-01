Repubblica Palermo: “La difesa dei rosanero ha numeri da serie A. Meglio solo Spezia e Bari”

Valerio Tripi per Repubblica analizza il rendimento del Palermo, evidenziando come le statistiche possano essere interpretate sia come fonte di rimpianti sia come motivo di speranza. Nonostante un rendimento difensivo degno della Serie A, il Palermo ha stentato in attacco, una lacuna che l’allenatore Alessio Dionisi si augura di colmare nella seconda metà del campionato.

Le statistiche accrescono i rimpianti o alimentano le speranze? I numeri dicono che il rendimento difensivo del Palermo è da Serie A. Quello che è mancato, e che l’allenatore Alessio Dionisi spera di recuperare nella seconda parte del campionato, è il rendimento in fase offensiva che avrebbe lanciato i rosanero in zone più nobili della classifica della Serie B. Le 19 reti subite dal Palermo assestano i rosanero al terzo posto fra le squadre con le difese meno battute, a pari merito con il Pisa, con un gol in più rispetto al Bari e cinque rispetto allo Spezia, primo con 14 gol incassati. La capolista Sassuolo, invece, di gol ne ha presi 20, subendone 8 nelle ultime 6 partite. Valori diversi rispetto alla classifica generale del torneo che vede gli emiliani al comando davanti a Pisa e Spezia, con il Bari settimo davanti al Palermo, attualmente ottavo. Attualmente, con 19 reti subite, il Palermo si colloca al terzo posto tra le difese meno perforate della Serie B, dietro solo a Spezia e Pisa. Tuttavia, diversi episodi sfortunati, come gli errori individuali che hanno condotto a gol decisivi contro, hanno inciso negativamente, alimentando i rimpianti tra i tifosi e i giocatori.

Particolarmente emblematici sono stati gli errori di Desplanches e Gomes, che hanno causato sconfitte dolorose contro Carrara e Sassuolo. Questi episodi riflettono una tendenza preoccupante a subire gol da situazioni non necessariamente dominate dagli avversari, ma piuttosto da disattenzioni o cattive posizioni difensive. Nonostante ciò, il Palermo rimane una delle cinque squadre del campionato con un saldo reti positivo, dimostrando che la base per una solida prestazione complessiva esiste.

Il mercato di gennaio potrebbe offrire al Palermo l’opportunità di rafforzarsi, in particolare in difesa, con possibili movimenti che includono un interesse per Buttaro del Trapani. Secondo Beppe Iachini, esperto di promozioni, per aspirare alla Serie A è fondamentale non solo una difesa solida, ma anche una maggiore efficacia offensiva. Il Palermo, migliorando i suoi numeri rispetto alla stagione precedente, ha tutte le carte in regola per puntare a un finale di stagione rialzista, consolidando la difesa e amplificando l’efficacia in attacco.