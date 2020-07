L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista realizzata all’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola. Visti i tempi lunghi, che tipo di mercato devono aspettarsi i tifosi?

«Costruiremo una squadra che abbia ambizioni, però non prenderemo nomi solo per fare contenta la piazza. Non si cercano colpi ad effetto, ma giocatori che possano essere utili per l’immediato e in prospettiva,

come abbiamo fatto l’anno scorso. Oggi abbiamo Pelagotti, Crivello, Lancini, Martinelli e Floriano. La scelta dell’allenatore riguarda anche l’interpretazione adeguata al materiale che abbiamo». Quindi 4-3-3 o 4-3-1-2? «Anche 4-2-3-1, a dire il vero, con giocatori come Silipo e Felici, se riusciamo riportalo a casa, saremo in grado di interpretare più moduli, soprattutto se inseriamo almeno due punte centrali, oltre a Lucca, e poi

non dimentichiamo Santana».